Киргизстан хоче розплачуватися криптовалютою при держзакупівлях

Прем'єр-міністр Киргизстану зазначив, що використання кріптовалюти при держзакупівлях знижує рівень корупції.

Киргизстан хоче використовувати криптовалюти у держзакупівлях, це допоможе знизити рівень корупції, повідомляє Прайм з посиланням на заяву прем'єр-міністра країни Сапара Ісакова.

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"Ми хочемо використовувати систему криптовалюти в наших держзакупівлі. Сьогодні ми вже працюємо з колегами. Це, по-моєму, дуже хороший підхід, ми не особливо ризикуємо", - сказав Ісаков, виступаючи на форумі "Цифровий порядок в епоху глобалізації".

"Коли в держзакупівлях використовується криптовалюта, це знижує рівень корупції", - вважає він.

Як повідомляв УНІАН, Євросоюз хоче контролювати кріптовалюти на предмет відмивання коштів.

Також Європейська комісія закликала трьох фінансових регуляторів ЄС терміново оновити фінансові правила, щоб впоратися з нестабільністю криптовалюти біткойн, після того, як та протягом року подорожчала з $1000 до $20 тисяч.