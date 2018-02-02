Нижче $9 тисяч: біткойн стрімко падає, а разом з ним й інші криптовалюти

В п’ятницю зранку 99 зі 100 найбільших криптовалют показують зниження.

Вартість криптовалюти біткойн за останню добу впала на 5,1% і торгується нижче 9 тисяч доларів за монету.

Про це свідчать дані біржі CoinDesk.

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Станом на 9:00 біткойн торгується на рівні 8,590 тисяч доларів за монету.

В п’ятницю зранку 99 зі 100 найбільших криптовалют показують зниження.

За останній місяць криптовалюта впала більш ніж вдвічі. Схожа ситуація спостерігається на всьому криптовалютном ринку.

На думку дослідників, у 2013 році курс криптовалюти біткойн зріс в сім разів за два місяці в результаті штучних маніпуляцій на біржі.