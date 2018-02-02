Нацбанк оцінює зростання ВВП України в 2,1%
Національний банк України оцінює зростання ВВП за підсумками 2017 року в 2,1%.
Про це йдеться в інфляційному звіті НБУ, опублікованому на сайті регулятора.
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"У 2017 році зростання ВВП оцінений в 2,1%", - йдеться у звіті.
Згідно з оцінкою НБУ, основним драйвером економічного зростання в 2017 році стало збільшення внутрішнього попиту за рахунок збільшення заробітних плат в умовах підвищення мінімальної зарплати.
Разом з тим, у другій половині року внутрішній попит з боку домогосподарств несуттєво уповільнився, що було компенсовано зростанням витрат державного сектора.
В промисловості у IV кварталі спостерігалося збільшення обсягів виробництва у машинобудуванні, хімічній та металургійній промисловості, виробництві готових металевих виробів, що майже повністю компенсувало падіння у добувній промисловості та виробництві електроенергії на тлі розриву виробничих зв'язків з неконтрольованими територіями Донбасу.
При цьому в останньому кварталі минулого року сільське господарство продемонструвало падіння на тлі зменшення обсягів виробництва в тваринництві та низької врожайності пізніх зернових і технічних культур.
"В результаті зростання реального ВВП в IV кварталі 2017 року сповільнився, а загалом за рік був оцінений в 2,1%", - підкреслили в НБУ.
Як повідомляв УНІАН, Кабмін прогнозував зростання економіки в 2017 році на рівні 1,8%, МВФ - на рівні 2%.
Національний банк України поліпшив прогноз зростання економіки України в 2018 році до 3,4% з 3,2%, прогнозованих раніше, і погіршив прогноз інфляції на поточний рік до 8,9% з 7,3%.
Згідно експертного консенсус-прогнозом, складеним УНІАН, зростання валового внутрішнього продукту України за підсумками 2018 року може скласти 3% при інфляції-до 11,5%.