До виборів не чекайте: економіст дав прогноз щодо наступного траншу МВФ

Майбутній курс гривні залежить від довіри до влади, і якщо їй не довіряють, то справи йтимуть не дуже добре.

До виборів президента, які відбудуться в 2019 році, МВФ чи Європейський союз не дадуть Україні кредити.

Про це сказав шведсько-американський економіст Андерс Аслунд в інтерв'ю "Економічній правді".

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На запитання про те, що в майбутньому відбуватиметься з курсом гривні, Аслунд відповів: "курс залежить від співпраці України з Міжнародним валютним фондом. Очевидно, що Адміністрація президента не зацікавлена в подальшій співпраці з МВФ".

"І я б не очікував, що до виборів президента, які відбудуться в 2019 році, МВФ чи Європейський союз дадуть Україні кредити. Через це гривня залишатиметься слабкою", - каже економіст.

"Зараз обсяг міжнародних резервів України становить 18 мільярдів доларів, але через малий обсяг імпорту цих резервів недостатньо", - вважає він.

"Українська влада дбає про власне збагачення, а не про добробут населення. Майбутнє гривні залежить від довіри до влади. Якщо до керівництва країни немає довіри, то скоріш за все, справи йтимуть не дуже добре. Важко сказати, наскільки погано, але катастрофи не буде", - підсумував він.