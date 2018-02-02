Долар і євро в Україні повернулися до зростання

Вартість долара в обмінниках Києва зросла до 28,10 грн, євро - до 35,00 грн. Продати долари можна по 27,80 грн/дол., євро - 34,60 грн/євро.

Вартість долара в київських небанківських обмінних пунктах 2 лютого становить 28,10 грн, євро - 35,00 грн.

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Як передає кореспондент УНІАН, продати долари в обмінниках можна по 27,80 грн/дол., євро - по 34,60 грн/євро.

Вартість долара в київських небанківських обмінних пунктах в четвер, 1 лютого, становила 28,05 грн, євро - 34,85 грн.

У п'ятницю котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до середини торгів встановилися на рівні 27,84/27,87 грн/дол.

Про це повідомив УНІАН дилер комерційного банку, зазначивши, що поточні котирування відповідають рівню відкриття сьогоднішніх торгів.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро встановилися на рівні 34,77/34,81 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4946/0,4955 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 13:00 встановився на рівні 27,8922 грн/дол., учасники ринку до цього часу уклали 472 угоди на суму 262,08 млн дол.