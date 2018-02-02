Підприємці стали скаржитися Раді бізнес-омбудсмена вдвічі частіше

З початку діяльності Ради фінансовий результат для бізнесу становить понад 11,3 мільярда гривень.

Порада бізнес-омбудсмена в 2017 році отримав 1638 скарг від підприємців, що в два рази більше, ніж в 2016 році, повідомив журналістам бізнес-омбудсмен Альгірдас Шемета.

"Можна сказати, що 2017 рік був роком, в якому ми вийшли на новий рівень як за обсягами, так і за її ефективності. Минулого року бізнес звертався до нас за допомогою 1638 раз. Це в два рази більше, ніж в 2016 році", - зазначив Шемета.

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Він повідомив, що в минулому році державні органи виконали 91% рекомендацій Ради. Абсолютна більшість тих, які звернулися зі скаргою - 97% - задоволені роботою з командою Ради бізнес-омбудсмена.

Крім того, Шемета підкреслив, що з початку діяльності Ради фінансовий результат для бізнесу становить понад 11,3 мільярда гривень.

За його словами, найчастіше бізнес скаржився на дії податкових (61%) і правоохоронних органів (12%), державних регуляторів (9%) та органів місцевого самоврядування (5%), а також митниці (3%). Загалом ці питання становили 90% всіх звернень.

"Майже три чверті скарг надійшли від малого та середнього бізнесу. Частка українського бізнесу в загальній структурі звернень склала 82%. Серед найактивніших галузей, які зверталися до Ради, це - оптова торгівля (30%), промислове виробництво (15%), сільське господарство (10%), представники ринку нерухомості (8%) і приватні підприємці (6%)", - зазначив бізнес-омбудсмен.

Він повідомив, що в 2017 році більше третини всіх звернень були з Києва. Найактивнішими за кількістю поданих скарг стали Дніпропетровська (8%), Одеська (8%), Київська (7%) і Харківська (7%) області.

Довідка УНІАН. Ідея відкриття в Україні Офісу бізнес-омбудсмена як представника інтересів бізнесу в органах влади була озвучена навесні 2014 року. 22 грудня 2014 року на цю посаду був призначений литовець Альгірдас Шемета, який раніше обіймав посаду єврокомісара.

Активну діяльність в якості неурядової організації Офіс почав здійснювати з 20 травня 2015 року.