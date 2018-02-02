Гройсман про гривню: я не очікую ніяких серйозних коливань курсу

За словами прем'єр-міністра, «наше завдання - зміцнювати національну валюту».

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман не очікує «серйозних» коливань курсу гривні.

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Про це очільник уряду заявив в інтерв'ю одному з українських телеканалів.

«У нас немає фіксованого курсу. Більший попит, менший попит - валюта коливається, так буде завжди. Ви пам'ятаєте, я кілька тижнів тому сказав, що гривня стабілізується, і гривня стабілізувалася, зміцнилася. Я не очікую жодних серйозних коливань. Економіка розвивається, тому я вважаю, що наше завдання - тільки зміцнювати національну валюту», - сказав прем'єр.

Як повідомляв УНІАН, курс гривні на міжбанківському валютному ринку України станом на початок 2018 року становив 27,85/27,88 грн/дол. На 22 січня курс гривні знизився до мінімальної цього року позначки - 28,88/28,91 грн/дол. З 22 січня по 1 лютого курс гривні зміцнився до 27,84/27,87 грн/ дол.

Вартість долара в київських небанківських обмінних пунктах сьогодні, 2 лютого, становить 28,10 грн, євро - 35,00 грн. Продати долари в обмінниках можна за 27,80 грн/дол., євро - за 34,60 грн/євро.