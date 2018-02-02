Копійка до копійки: найбагатша людина світу за один вечір заробила 6,5 мільярда доларів

Загальна сума активів Джеффа Безоса перевищила 123 мільярди доларів.

Засновник і головний акціонер Amazon Джефф Безос розбагатів на 6,5 мільярда доларів за один вечір, після того, як акції його компанії піднялися на 6,2 відсотка в ході вечірньої сесії 1 лютого.

Як повідомляє Marketwatch, загальна сума його активів перевищила 123 мільярди доларів, що майже на 30 мільярдів доларів більше, ніж у Білла Гейтса, який йде на другому місці в списку найбагатших людей світу.

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Початок року виявився надзвичайно вдалим для Безоса, який заробив 17,4 мільярда доларів тільки в січні. Акції Amazon за останній місяць піднялися на 19 відсотків. Для порівняння, індекс Dow Jones, що об'єднує котирування 30 найбільших компаній США, зріс за січень на 6 відсотків.

На початку січня Безос став найбагатшою людиною в історії. Його статки перевищили 105 мільярдів доларів. Але даний рейтинг не враховував зміни купівельної спроможності доларів через інфляцію.

Безос заснував Amazon в 1994 році, за 2016 рік оборот компанії склав близько 136 мільярдів доларів. Крім акцій Amazon, Безосу належать газета The Washington Post і компанія Blue Origin, що займається розробкою космічного корабля.