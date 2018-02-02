Доведеться платити за боргами: Нацбанк очікує скорочення міжнародних резервів

На думку регулятора, критично важливим для України є продовження співпраці з МВФ в рамках не лише поточної, а й нової програми.

Національний банк очікує формування дефіциту зведеного платіжного балансу і скорочення міжнародних резервів України до 18,6 млрд дол. у 2019 і 2020 роках у зв‘язку з піковими виплатами за зовнішнім державним боргом.

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Як сказано в інфляційному звіті НБУ за січень, опублікованому на сайті регулятора, нинішнього року очікуються надходження 2 млрд дол. від МВФ і отримання кредитів від Євросоюзу і Світового банку, що дасть змогу збільшити міжнародні резерви до 20,5 млрд дол.

Регулятор наголосив, що дострокове припинення програми з МВФ може загрожувати погіршенням умов доступу України на міжнародні фінансові ринки, посиленням девальваційних й інфляційних очікувань, підвищенням ймовірності проблем з обслуговуванням зовнішніх державних зобов'язань найближчими роками.

Нацбанк нагадав, що в 2018-2020 роках уряд й НБУ повинні заплатити за зовнішніми боргами понад 16 млрд дол.

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«Тому, на думку Національного банку, для збереження макрофінансової стабільності України критично важливим є продовження співпраці з МВФ в рамках не лише поточної, а й нової програми», - наголошується в звіті.

Як повідомляв УНІАН, міжнародні резерви України на 1 січня 2018 року становили 18,808 млрд дол., що на 21% вище від показника на 1 січня 2017 року.

Профіцит платіжного балансу України за 2017 рік становив 2,566 млрд дол., що вдвічі вище від профіциту за 2016 рік, при цьому баланс зведено з профіцитом третій рік поспіль.

МВФ у березні 2015 року схвалив чотирирічну програму кредитування економіки України EFF на 17,5 млрд дол. У рамках цієї програми наша країна отримала від Фонду чотири кредитних транші на загальну суму 8,7 млрд дол. Термін програми закінчується в березні 2019 року.

26 січня президент України Петро Порошенко заявив про виконання країною 80% вимог Міжнародного валютного фонду і наголосив, що очікує отримання п'ятого кредитного траншу в квітні.

За інформацією МВФ, для отримання чергового траншу Україні необхідно забезпечити відповідність пенсійної реформи цілям співробітництва, ухвалити закон про приватизацію, привести тарифи на газ у відповідність з імпортним паритетом, створити Антикорупційний суд і прийняти бюджет на 2018 рік з дефіцитом не більш ніж 2,5% ВВП.