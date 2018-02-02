Нацбанк прогнозує зниження держборгу цього року до 70% ВВП

Експерти оцінюють поточний рівень держборгу України в 75% ВВП.

Національний банк прогнозує зниження державного і гарантованого державою боргу України до рівня нижче за 70% ВВП вже в 2018 році.

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Як говориться в інфляційному звіті НБУ за січень, опублікованому на сайті регулятора, цьому сприятимуть подальше зростання номінального ВВП, відносно низька волатильність обмінного курсу і поступове скорочення зовнішнього держборгу на тлі значних виплат.

Довідка УНІАН. Державний і гарантований державою борг України за 2017 рік зріс на 7,5% - до 76,3 млрд у доларовому еквіваленті, на 11%, до 2,1 трлн - к гривневому еквіваленті, що відповідає встановленим межам держбюджету України на 2017 рік та, за оцінками експертів, становить близько 75% ВВП.

Згідно з Програмою управління державним боргом на 2018 рік, Міністерство фінансів оцінює загальні виплати за держборгом у 2018 році за рахунок коштів держбюджету в 305,9 млрд грн і планує в 2018 році запозичити на 231,961 млрд грн.