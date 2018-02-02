НБУ оштрафував іноземну компанію на 730 тисяч гривень

Компанія оштрафована за придбання істотної участі в банку без погодження.

Національний банк України оштрафував іноземну компанію на 730 тис. грн за придбання істотної участі в українському банку без узгодження регулятора.

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Як повідомляється на сайті НБУ, при визначенні розміру штрафу регулятор прийняв до уваги відсутність змін у складі власників істотної участі в банку та розмір їх участі, а також самостійне повідомлення банком про зміни, що сталися.

Нацбанк нагадав, що придбання істотної участі в банку без погодження з регулятором є порушенням законодавства, і з 2015 року НБУ п'ять разів штрафував за подібні порушення на суми від 273 тис. до 3,3 млн грн, а з 2011 року застосував тимчасову заборону права голосу щодо 13 осіб.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України у квітні 2016 року завершив основний етап розкриття реальних власників українських банків, який стартував у березні 2015 року, коли регулятор зобов'язав банки надати інформацію про своїх реальних власників і контролерів.

В рамках законодавства, у випадку придбання або збільшення істотної участі в банку без погодження НБУ має право застосовувати заходи впливу, в тому числі штраф у розмірі до 10% номінальної вартості придбаних акцій банку та/або тимчасову заборону права голосу.