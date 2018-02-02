Нацбанк: економіка України сповільнить зростання

Регулятор прогнозує уповільнення зростання економіки України в 2019-2020 роках до 2,9%.

Національний банк України прогнозує уповільнення зростання реального ВВП України в 2019-2020 роках до 2,9% після прогнозованих 3,4% зростання в 2018 році.

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Як говориться в інфляційному звіті НБУ за січень, опублікованому на сайті регулятора, в 2018 році фактори фіскального пом'якшення себе вичерпають, а також матиме вплив жорстка монетарна політика, необхідна для зниження інфляції.

За оцінками НБУ, споживча інфляція в Україні поступово знизиться: до 8,9% на кінець 2018 року, 5,8% - 2019 і 5% - на кінець 2020 року.

Довідка УНІАН. За прогнозами уряду, в 2018 році очікується зростання економіки України на 3% при інфляції 9%.

Міжнародний валютний фонд прогнозує зростання економіки України в 2018 році на 3,2% при інфляції 7%, Світовий банк - на 3,5% при інфляції 7%.

Згідно з експертним консенсус-прогнозом, складеним УНІАН, зростання валового внутрішнього продукту України за підсумками 2018 року може становити 3% при інфляції до 11,5%.