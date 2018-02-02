Ситуація на валютному ринку: Нацбанк трохи опустив офіційну гривню

Офіційний курс НБУ на 5 лютого: 100 USD – 2788.7139 грн; 100 EUR – 3483.6614 грн; 10 RUR – 4.9762 грн.

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 5 лютого встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:

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100 USD США – 2788.7139 (2 лютого – 2786.9462)

100 EUR – 3483.6614 (2 лютого – 3472.2563)

10 RUR – 4.9762 (2 лютого – 4.9536)

У п'ятницю, 2 лютого, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на час закриття торгів встановилися на рівні 27,85/27,88 грн/дол.

Про це повідомив УНІАН дилер комерційного банку, зазначивши, що поточні котирування гривні до долара на 1 копійку нижчі від рівня відкриття сьогоднішніх торгів.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро встановилося на рівні 34,66/34,70 грн/євро, до російського рубля - на рівні 0,4934/0,4943 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 16.00 встановився на рівні 27,8871 грн/дол., учасники ринку на цю годину уклали 602 угоди на суму 362,02 млн дол.