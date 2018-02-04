Україну визнали найгіршою в Європі в рейтингу економічної свободи

Водночас наша держава посідає останнє місце у рейтингу серед європейських країн.

Україна за рік піднялась на 16 позицій у рейтингу економічних свобод, посівши 150-те місце серед 180 країн світу після 166-го місця у 2017 році.

Про це йдеться в дослідженні, проведеному аналітичним центром The Heritage Foundation (США).

За даними експертів, незважаючи на підвищення, Україна посідає останнє, 44-те місце серед країн Європи, та її загальна оцінка нижча за регіональні та середні.

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Очолили рейтинг Гонконг, Сінгапур, Нова Зеландія, Швейцарія, Австралія та Ірландія.

Рівень свободи економік країн розраховується за середнім арифметичним з показників, серед яких свобода бізнесу, торгівлі, фінансового сектора, інвестицій, праці, монетарна та фіскальна свобода, гарантії прав власності, розмір бюрократичного апарату і ступінь захисту від корупції.