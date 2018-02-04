В Україні знову подорожчають алкоголь і сигарети: на скільки та коли

Нацбанк прогнозує подорожчання цього року тютюнової продукції на 18%, алкогольної - на 11%. В наступних періодах ціни можуть зрости ще на 9-13%.

Національний банк України прогнозує подорожчання цього року тютюнової продукції на 18%, алкогольної – на 11% внаслідок продовження підвищення урядом ставок акцизних зборів у рамках гармонізації з нормами Євросоюзу.

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Про це йдеться в інфляційному звіті НБУ за січень, опублікованому на сайті регулятора.

За прогнозами НБУ, у наступних періодах ціни на тютюнову на алкогольну продукцію можуть зрости ще на 9-13%.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 7 грудня 2017 року прийняла необхідні для збалансування державного бюджету України на 2018 рік зміни до Податкового кодексу про коригування, відповідно до індексу цін, ставок низки податків і зборів, встановлених в абсолютних значеннях.

Законом передбачено підвищення ставок екологічного податку, ренти за користування надрами, ренти за спеціальне використання води і лісових ресурсів, акцизного збору на тютюнові вироби.

Зокрема, передбачається підвищення ставки акцизного збору на тютюнові вироби за графіком, в тому числі на 29,7% в 2018 році і далі на 20% щорічно до 2025 року до досягнення мінімального стандарту ЄС - 90 євро за 1 тис. штук.