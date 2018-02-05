Банки США почали відхиляти платежі за криптовалюту з кредитних карт

В банках стурбовані тим, що клієнти купують більше криптовалюти, ніж можуть собі дозволити.

Bank of America і JPMorgan Chase почали відхиляти платежі за криптовалюту, що здійснюються за допомогою кредитних карт.

Про це пише ЛІГАБізнесІнформ з посиланням на Bloomberg.

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В JPMorgan кажуть, що таке рішення викликане побоюваннями, пов'язаними з кредитними ризиками.

У Bank of America рішення пояснюють боротьбою з відмиванням грошей, а також потенційною можливістю конвертації коштів із вкрадених кредитних карток в криптовалюту. При цьому клієнти BofA, які користуються дебетовими картками, як і раніше, можуть платити з їх допомогою за криптовалюти.

В банках стурбовані тим, що клієнти купують більше криптовалюти, ніж можуть собі дозволити.

Нагадаємо, американський бізнесмен Джордж Сорос, виступаючи на Міжнародному економічному форумі в Давосі назвав криптовалюти «бульбашкою».