Біткойн подешевшав: курс популярної криптовалюти впав до $8 тисяч

Інші популярні криптовалюти також знижуються у вартості.

Біткойн (bitcoin) дешевшає майже на 10% на ранкових торгах у понеділок, інвестори реагують на повідомлення ЗМІ про крадіжку кріптовалюти з південнокорейських бірж, повідомляє Прайм.

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"За даними порталу CoinMarketCap, станом на 8:47 біткойн дешевшав на 10,3%, до 8,29 тисячі доларів. На біржі Bitfinex криптовалюта знижувалася в ціні на 11,9% - до 8,21 тисячі, на GDAX - на 11,54%, до 8,2 тисячі. За даними порталу Coindesk, який обчислює середню ціну біткойна з його вартості на чотирьох найбільших криптобиржах, віртуальна валюта зростає на 0,07%, до 8,19 тисячі доларів", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що інші популярні кріптовалюти також знижуються у вартості. Згідно з даними CoinMarketCap, Ethereum дешевшає на 11,58%, до 846,5 долара, Bitcoin Cash - на 10,67%, до 1,13 тисячі доларів, Ripple - на 13,04%, до 0,81 долара. Капіталізація ринку криптовалют становить на даний момент близько 394 мільярдів доларів. Частка біткойна у загальній капіталізації ринку криптовалют становить приблизно 35%.

В понеділок агентство Bloomberg з посиланням на південнокорейське новинне агентство Yonhap News повідомило, що Північна Корея намагається зламувати південнокорейські біржі з метою крадіжки криптовалюти. При цьому КНДР вже вдалося вкрасти криптовалюти вартістю в десятки мільйонів вонов", повідомило Національне агентство розвідки Республіки Корея раніше в понеділок південнокорейських депутатів, пише Bloomberg.

Інвестори з великим побоюванням стежать за новинами про безпеку ринку криптовалют. Так, наприкінці січня стало відомо про найбільшу крадіжку криптовалюти з японської біржі Coincheck. Сума крадіжки оцінюється в більш ніж 500 мільйонів доларів.

У п'ятницю минулого тижня три найбільші банки JPMorgan Chase, Bank of America і Citigroup в окремих заявах повідомили про заборону купівлі криптовалют з кредитних карт, випущених цими банками.

"На даний час ми не обробляємо покупки кріптовалюти з використанням кредитних карт через волатильності і ризику", - наводить телеканал CNBC заяву представника банку J. P. Morgan Chase.