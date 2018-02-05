В обмінниках продовжують дешевшати долар та євро

11:01, 05 лютого 2018
Фінанси
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фото УНІАН

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Як передає кореспондент УНІАН, продати долари в обмінниках можна за 27,70 гривні/долар, євро - за 34,50 гривні/євро.

Вартість долара в київських небанківських обмінних пунктах у п'ятницю, 2 лютого, становила 28,10 гривні, євро - 35,00 гривні.

Як повідомляв УНІАН, раніше прем'єр-міністр запевнив, що падіння гривні є сезонним явищем і припиниться наприкінці січня.

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