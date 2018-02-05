В обмінниках продовжують дешевшати долар та євро

Продати долари можна по 27,70 гривні/долар, євро - по 34,50 гривні/євро.

Вартість долара в київських небанківських обмінних пунктах 5 лютого становить 27,90 гривні, євро - 34,85 гривні. Читайте такожГройсман про гривню: я не очікую ніяких серйозних коливань курсу Як передає кореспондент УНІАН, продати долари в обмінниках можна за 27,70 гривні/долар, євро - за 34,50 гривні/євро. Вартість долара в київських небанківських обмінних пунктах у п'ятницю, 2 лютого, становила 28,10 гривні, євро - 35,00 гривні. Як повідомляв УНІАН, раніше прем'єр-міністр запевнив, що падіння гривні є сезонним явищем і припиниться наприкінці січня.

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