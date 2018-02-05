В ЄБРР пояснили, чому Україна отримала лише 4 транші МВФ

У ЄБРР зазначили, що для подальшого фінансування Україні потрібно вийти на міжнародний ринок капіталу, для чого треба продовжувати реформи.

Україна суттєво відстала у графіку програми фінансування МВФ, зокрема через те, що чинить опір деяким реформам.

Про це заявив керуючий директор Європейського банку реконструкції і розвитку в країнах Східної Європи і Кавказу Франсіс Маліж в інтерв'ю "РБК-Україна".

Він зазначив, що для подальшого фінансування Україні потрібно вийти на міжнародний ринок капіталу, для чого треба продовжувати реформи.

При цьому, за його словами, МВФ зараз суттєво затримує надання країні чергового траншу фінансування. Адже, згідно графіку, Україна зараз вже повинна отримати 12-й транш.

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"Але по факту ми бачимо, що країна отримала лише четвертий транш (Україна отримала від МВФ транш в 1 млрд доларів в квітні 2017 року, - ред.) і не особливо обговорює отримання п'ятого траншу. Тобто, Україна вже зараз запізнюється", - зазначив Маліж.

Він пояснив, що кожен транш МВФ країна отримує після того, як буде реалізовано пакет тих чи інших реформ у різних сферах.

Зокрема,восени минулого року Рада ухвалила закон про приватизацію і пенсійну реформу, що є позитивними чинниками.

Незважаючи на це, згідно з вимогами МВФ, Україна повинна вирішити проблему з врегулюванням методики розрахунку ціни на газ для населення і створенням Антикорупційного суду.

"Внутрішній опір цим реформам в Україні залишається значним. Я побоююся, що якщо він буде продовжуватися, Україні складно буде залучати фінансування по лінії міжнародних фінансових організацій", - підсумував Маліж.