Погашення держборгу не зупинить зростання міжнародних резервів України - Нацбанк

Витрати на погашення держборгу будуть компенсовані за рахунок фінансування МВФ та інших міжнародних організацій, розміщення єврооблігацій та купівлі надлишків валюти.

Національний банк прогнозує зростання міжнародних резервів України в 2018 році, оскільки витрати на погашення валютного державного боргу на рівні 7,4 мільярда доларів будуть з лишком компенсовані очікуваними надходженнями валюти. Про це йдеться в коментарі НБУ, переданому агентству УНІАН.

Читайте такожУкраїна до 2019 року має виплатити майже $13 мільярдів за зовнішніми боргами – НБУ

Регулятор нагадав, що прогнозує зростання міжнародних резервів України на кінець 2018 року до 20,5 мільярда доларів з поточного рівня 18,8 мільярда доларів, тобто на 9%, або на 1,7 мільярда доларів.

"Важливу роль у цьому має відіграти подальша співпраця з Міжнародним валютним фондом - НБУ прогнозує надходження фінансування від Фонду на 2 мільярди доларів цього року. Крім того, очікується залучення урядом від інших міжнародних фінансових організацій 1,2 мільярда доларів", - пояснили в НБУ.

За прогнозами регулятора, іншими джерелами поповнення резервів стануть надходження коштів від розміщення урядом єврооблігацій на 2,5 мільярда доларів і чиста купівля Нацбанком надлишків валюти на міжбанківському валютному ринку при сприятливих умовах.

"Подальша динаміка обсягу міжнародних резервів істотно залежатиме від успішності проведення реформ в Україні, які є запорукою подальшої підтримки від міжнародних партнерів", - підкреслили в НБУ.

Як наголошується в коментарі, у 2018-2020 роках уряд та НБУ мають сплатити за зовнішніми боргами понад 16 мільярдів доларів, і пік виплат припадає саме на 2019-2020 рр.

"Національний банк сподівається, що Україна зможе виконати взяті на себе зобов'язання за програмою співпраці з МВФ і пройти через наступні два роки без суттєвого скорочення міжнародних резервів", - зазначив регулятор.

Як повідомляв УНІАН, міжнародні резерви України на 1 січня 2018 року становили 18,808 мільярда доларів, що на 21% вище показника на 1 січня 2017 року.

МВФ у березні 2015 року схвалив чотирирічну програму кредитування економіки України EFF на 17,5 мільярда доларів. В рамках цієї програми наша країна отримала від Фонду чотири кредитні транші на загальну суму 8,7 мільярда доларів. Термін програми закінчується в березні 2019 року.

26 січня президент України Петро Порошенко заявив про виконання країною 80% вимог Міжнародного валютного фонду і підкреслив, що очікує отримання п'ятого кредитного траншу в квітні.

За інформацією МВФ, для отримання чергового траншу Україні необхідно забезпечити відповідність пенсійної реформи цілей співробітництва, прийняти закон про приватизацію, привести тарифи на газ у відповідність з імпортним паритетом, створити Антикорупційний суду і прийняти бюджет на 2018 рік з дефіцитом не більше 2,5% ВВП.