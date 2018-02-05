Міністру фінансів нарахували півмільйона гривень податків - піде в суд

За словами адвоката, ГФС частково задовольнила скаргу Данилюка і скасувала нарахування податку на доходи фізичних осіб у розмірі близько 95 тисяч гривень, тоді як нарахування основної суми ПДФО в розмірі близько 517 тисяч гривень залишила без змін.

Міністр фінансів Олександр Данилюк оскаржить в адміністративному суді вимоги Державної фіскальної служби про виплату їм 517 тисяч гривень податку на доходи фізичних осіб. Про це на своїй сторінці в мережі Facebook написав адвокат міністра Віталій Наум.

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За словами адвоката, ДФС частково задовольнила скаргу Данилюка і скасувала нарахування податку на доходи фізичних осіб у розмірі близько 95 тисяч гривень, тоді як нарахування основної суми ПДФО в розмірі близько 517 тисяч гривень залишила без змін.

"З тексту зазначеного рішення ДФС вбачається, що воно містить очевидні ознаки невмотивованості, необґрунтованість і незаконність... З рішення ДФС можна зробити висновок, що таке рішення не містить коментарів на аргументи, наведені в скарзі, а відповідно, що скарга пана Данилюка А. А. по суті не розглядалася", - написав Наум.

Він також уточнив, що свої аргументи сторона міністра фінансів має намір надати в суді.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці липня 2017 року Печерський районний суд Києва доручив ДФС перевірити Данилюка на предмет можливого ухилення від сплати податків за період 1998-2016 років на підставі клопотання Генеральної прокуратури, проте на початку вересня ГПУ закрила цю справу.

На початку листопада ДФС відновила перевірку фінансових документів міністра фінансів Данилюка.

Крім того, на початку листопада стало відомо, що Генпрокуратура перевіряє можливу причетність міністра протягом 2010-2014 років до діяльності злочинної організації під керівництвом тодішнього президента України Віктора Януковича, призвела понад 18 мільярдів гривень збитків для держави.