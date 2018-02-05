Парубій розповів, коли Рада розгляне призначення нового голови НБУ

Спікер парламенту висловив сподівання на призначення голови НБУ до кінця лютого.

Верховна Рада розгляне призначення нового голови Національного банку після того, як його кандидатуру схвалить профільний комітет, і він пройде співбесіду з усіма фракціями парламенту.

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Про це в ході брифінгу заявив голова парламенту Андрій Парубій.

Він зазначив, що є подання президента на голову НБУ і тепер необхідно схвалення кандидатури профільним парламентським комітетом.

«Я прогнозую, що рішення комітету може бути цього тижня. Але сама постановка питання на порядок денний залежатиме від того, коли буде комітет і співбесіда з усіма фракціями парламенту», - сказав він.

"Планую цього місяця, якщо не цього тижня, то на наступному пленарному. Планую не затягувати з цим питанням і невідкладно поставити його на розгляд Верховної Ради України", - додав Парубій.

Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко 18 січня запропонував звільнити з посади голови Національного банку Валерію Гонтареву, яка подала главі держави прохання про відставку, і призначити на її місце Якова Смолія, який нині виконує обов'язки голови НБУ.

Голова НБУ Валерія Гонтарева після трирічного перебування на посаді подала президентові прохання про відставку з 10 травня 2017 року і пішла у тривалу відпустку.

З 11 травня 2017 року обов'язки голови НБУ виконує перший заступник голови Нацбанку Яків Смолій.