Все залежить від інфляції: Нацбанк може знову підвищити облікову ставку

НБУ зазначає високу ймовірність подальшого підвищення облікової ставки за відсутності ознак зниження інфляції.

Більшість членів комітету Національного банку України щодо монетарної політики вважають високою ймовірність подальшого підвищення облікової ставки в найближчій перспективі за відсутності суттєвих ознак зниження інфляційного тиску.

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Про це йдеться у витягу з протоколу останнього засідання комітету про рекомендації правлінню НБУ щодо облікової ставки, публікацію яких регулятор починає на постійній основі.

"В ході обговорення більшість членів комітету (6 осіб) висловили думку щодо необхідності підвищення облікової ставки на 150 базисних пунктів до 16%", - наголошується в документі.

За інформацією НБУ, дострокове припинення програми з Міжнародним валютним фондом і більш м'яка фіскальна політика будуть підставами для подальшого посилювання монетарної політики в Україні та її пом'якшення (зниження облікової ставки) до кінця 2018 року малоймовірне.

"Члени монетарного комітету погодилися, що в поточній ситуації більш жорстка монетарна політика буде мати досить обмежений вплив на економічне зростання, оскільки він відбувається на тлі повільного відновлення кредитування. При цьому ключовим стримуючим фактором для більш активного зростання кредитування на даний момент є низький рівень захисту прав кредиторів", - йдеться в документі.

Як повідомляв УНІАН, інфляція в Україні у 2017 році - грудень 2017 року до грудня 2016 року - зросла до 13,7% порівняно з 12,4% у 2016 році.

Показник річної інфляції виявився вищим від прогнозів Національного банку на рівні 12,2% і цільового орієнтиру регулятора в розмірі 6-10%.

Національний банк України з 26 січня підвищив облікову ставку до 16% річних, при цьому ставка підвищена третій раз поспіль – після підвищення до 14,5% у грудні і до 13,5% - у жовтні 2017 року.

Максимальна історичне значення облікової ставки на рівні 30% річних діяло в Україні з 4 березня до 28 серпня 2015 року.