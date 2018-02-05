Контрабанда сигарет до України за перший місяць року зросла більш ніж у три рази

Реалізація контрабандних сигарет за рік може становити до 15% загальних продажів.

Контрабанда сигарет в Україну за перший місяць року зросла більш ніж в три рази. За даними незалежних експертів частка контрабандних тютюнових виробів в загальному обігу сигарет в Україні тільки за січень 2018 р. зросла з 1% до 3-4%.

Сама по собі цифра не є критичною, але за такої динаміки, реалізація контрабандних сигарет за рік може скласти до 15% загального продажу.

Нелегальне ввезення сигарет зараз активізувалося з Молдови, Білорусі та РФ, де ставки акцизного податку нижчі, ніж в Україні. В першу чергу мова йде про сигарети нижнього цінового сегменту.

Це, як вважають експерти, є наслідком незбалансованої державної політики в питанні регулювання ставок акцизного податку останніми роками.

Акцизний податок на тютюн в Україні складається з специфічного (у гривнях за 1 тис шт.) та адвалорного (у відсотках до роздрібної ціни). Крім того, діє мінімальне акцизне зобов’язання – сума податку, менше якої виробник заплатити не може з будь-якого виду виробів.

Як пишуть «Деньги», під тиском атитютюнових активістів парламент постіно підвищує специфічну ставку при збереженні адвалору діючому на рівні - 12%.

«Адвалорний акциз … втратив свій фіскальний сенс. По суті, дав менш ніж 1% від усіх акцизних надходжень», - нещодавно заявив Костянтин Красовський, завідувач сектора контролю над тютюном Українського інституту стратегічних досліджень МОЗ України.

До Верховної Ради неодноразово подавалися законопроекти, якими передбачалося більш помірковане підвищення специфічної складової при збільшенні адвалорного податку до 15%. Але під тиском атитютюнових громадських об’єднань ці проекти не проходили голосування. В першу чергу йдеться про позицію ГО «Життя», яке має представництво в парламенті.

Українська адвалорна ставка у 12% є однією з найнижчих у Європі. Це приводить до того, що до ціни пачки сигарет у 32 грн діє лише мінімальне податкове зобов’язання. В ціні таких брендів як Marlboro, Camel, Davidoff та подібних, складова адвалору незначна і не має великого впливу на ціноутворення.

Як наслідок, ціни на преміальні бренди сигарет в Україні вдвічі менше, ніж в країнах-сусідах СНД, не говорячи вже за Європу.

Така ситуація більш ніж влаштовує виробників преміальних брендів – транснаціональні тютюнові корпорації. Існуюче ціноутворення фактично заохочує молодих людей до початку споживання сигарет. Молоді курці схильні починати тютюноспоживання з престижних брендів. Цінова доступність відомих на весь світ торгівельних марок виступає своєрідним стимулятором цього негативного явища.

Збільшення адвалорного акцизного податку розподілить навантаження між ціновими сегментами – ціни на дешеві сигарети будуть зростати помірковано при суттєвому дорожчанні сигарет «верхнього» класу. Це захистить українських ринок від збільшення нелегального ввезення сигарет, але не відповідає інтересам транснаціональних виробників, які зосередженні на просуванні саме сигарет преміальних сортів, - пише видання "Деньги".