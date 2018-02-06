Заберуть права і не пустять за кордон: закон про посилення відповідальності за несплату аліментів набув чинності

Також пропонується новий вид адміністративного стягнення у вигляді соціальних робіт.

В Україні сьогодні, 6 лютого, набув чинності закон про посилення відповідальності за несплату аліментів. Закон передбачає тимчасове обмеження в праві виїзду за межі України боржника, який не платить аліменти.

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Також до боржника, у якого є заборгованість зі сплати аліментів у розмірі, який сукупно перевищує суму відповідних платежів за шість місяців, можуть застосовувати такі заходи: тимчасово обмежити його в праві керувати транспортним засобом, користуватися вогнепальною мисливською, пневматичною та охолощеною зброєю, пристроями вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, спорядженими гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, а також обмежити в праві полювання.

Також пропонується новий вид адміністративного стягнення у вигляді соціальних робіт, які полягають у виконанні особою, яка вчинила адміністративне правопорушення, у вільний від роботи чи навчання час платних суспільно корисних робіт, вид яких визначатимуть органи місцевого самоврядування.

Раніше міністр юстиції України Павло Петренко анонсував, що 6 лютого почне повноцінно функціонувати реєстр неплатників аліментів, заборгованість з виплати аліментів яких становить понад 6 місяців.

Міністр додав, що в цьому реєстрі будуть всі без винятку особи, які не платять аліменти, незалежно від їхнього статусу, посади або перебування на державній службі.

Як повідомляв УНІАН, 7 грудня 2017 року Верховна Рада України прийняла закон про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо посилення захисту права дитини на належне утримання шляхом вдосконалення порядку примусового стягнення заборгованості зі сплати аліментів (№7277).

4 січня президент Петро Порошенко підписав закон про посилення відповідальності за несплату аліментів.