Фінансовий комітет Ради схвалив призначення Смолія на посаду голови Нацбанку

Голова парламенту очікує розгляду цього питання до кінця лютого.

Комітет Верховної Ради України з питань фінансової політики та банківської діяльності рекомендує парламенту звільнити з посади голови Національного банку Валерію Гонтареву й призначити на цю посаду Якова Смолія, який наразі виконує обов'язки глави регулятора.

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Про це повідомив журналістам перший заступник голови комітету Михайло Довбенко, коментуючи підсумки засідання з розгляду проектів постанов Верховної Ради №7500 і №7501, поданих до парламенту президентом Петром Порошенком.

«Голосування було позитивним», - сказав Довбенко, зазначаючи, що йдеться про проекти постанов, внесених Порошенком.

Сьогодні, 5 лютого, голова парламенту Андрій Парубій заявив, що Верховна Рада розгляне призначення нового голови НБУ після схвалення кандидатури профільним комітетом і співбесіди з усіма фракціями парламенту, що можливо до кінця лютого.

Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко 18 січня запропонував звільнити з посади голови Національного банку Валерію Гонтареву, яка подала главі держави прохання про відставку, й призначити на її місце Якова Смолія, який наразі виконує обов'язки голови НБУ.

Голова НБУ Валерія Гонтарева після трирічного перебування на посаді подала президенту прохання про відставку з 10 травня 2017 року та пішла у тривалу відпустку.

Із 11 травня 2017 року обов'язки голови НБУ виконує перший заступник голови Нацбанку Яків Смолій.