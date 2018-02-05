МММ нагадала про себе: Мінфін попередив українців про нове шахрайство

Останнім часом громадяни отримують дзвінки з пропозицією компенсації від Мінфіну за участь у піраміді за умови сплати «податку».

Інформація про виплати за рахунок держави акціонерам фінансової піраміди «МММ», що обвалилась у 2012 році, не відповідає дійсності й поширюється шахраями.

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Про це повідомили в Міністерстві фінансів України, за інформацією якого останнім часом громадяни отримують дзвінки з пропозицією одержати від Мінфіну компенсацію за участь у піраміді за умови сплати «податку».

«Оскільки відповідно до статті 152 Цивільного кодексу України акціонерне товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями, а також з огляду на те, що держава не брала на себе зобов'язань зі здійснення будь-яких виплат акціонерам «МММ», інформація про здійснення зазначених виплат Мінфіном є неправдивою», - наголосили в міністерстві.

Мінфін рекомендував у разі надходження відповідних дзвінків звертатись до правоохоронних органів.

Як повідомляв УНІАН, восени 2011 року в Києві та регіонах України почали з'являтись яскраво-оранжеві біл-борди, розтяжки й написи на тротуарах, що рекламують фінансову піраміду «МММ-2011». Організатором піраміди виступив Сергій Мавроді, засновник подібного товариства в Росії в 1990-х роках. Тоді «МММ» збирала вклади населення, обіцяючи високі відсотки від прибутку. Виплати здійснювалися виключно за рахунок коштів, внесених новими учасниками піраміди. Але незабаром організація припинила свою діяльність, не повернувши вклади понад 10 млн осіб.

Учасники «МММ-2011» в Україні стверджували, що основні принципи роботи піраміди залишилися тими ж, що й 17 років тому. Проте, українці активно вкладали в піраміду.

У травні 2012 року піраміда обвалилась, незважаючи на всі повідомлення її керівників про неправдивість таких повідомлень.