Смолій розповів про кадрові перестановки в разі його призначення на посаду голови НБУ

Профільний комітет Ради підтримав призначення Смолія на пост голови НБУ.

Яків Смолій у разі його призначення Верховною Радою України на посаду голови Національного банку не планує суттєвих кадрових перестановок у складі правління НБУ.

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«Суттєві кадрові зміни не передбачаються. У нас буде одна вакансія заступника голови, який відповідає за розрахункові операції. Кандидатуру буде відібрано на конкурсній основі», - процитували Смолія в прес-службі НБУ.

Сьогодні, 5 лютого, Комітет Верховної Ради України з питань фінансової політики та банківської діяльності вирішив рекомендувати парламенту звільнити Валерію Гонтареву з посади голови НБУ і призначити на цю посаду Якова Смолія, який наразі виконує обов'язки глави регулятора.

Як заявив голова парламенту Андрій Парубій, Верховна Рада розгляне призначення нового голови НБУ після схвалення кандидатури профільним комітетом і співбесіди з усіма фракціями парламенту, що можливо до кінця лютого.

Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко 18 січня запропонував звільнити з посади голови Національного банку Валерію Гонтареву, яка подала главі держави прохання про відставку, й призначити на її місце Якова Смолія, який наразі виконує обов'язки голови НБУ.

Голова НБУ Валерія Гонтарева після трирічного перебування на посаді подала президенту прохання про відставку з 10 травня 2017 року та пішла у тривалу відпустку.

Із 11 травня 2017 року обов'язки голови НБУ виконує перший заступник голови Нацбанку Яків Смолій.

До звільнення діюча очільниця НБУ має прозвітувати перед Верховною Радою України.