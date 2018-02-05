Валютні гойдалки: гривня зміцнилася до долара на 14 копійок

Котирування гривні на міжбанку до закриття торгів встановилися на рівні 27,70/27,73 грн/дол.

У понеділок, 5 лютого, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на час закриття торгів встановилися на рівні 27,70/27,73 грн/дол.

Читайте такожВ обмінниках продовжують дешевшати долар та євро

Про це повідомив УНІАН дилер комерційного банку, зазначивши, що поточні котирування гривні до долара вище на 14 копійок порівняно з рівнем на відкритті сьогоднішніх торгів.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні по відношенню до євро перебувають на рівні 34,37/34,39 грн/євро, по відношенню до російського рубля - на рівні 0,4934/0,4943 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 17:00 встановився на рівні 27,7424 грн/дол., учасники ринку на цю годину уклали 460 угод на суму 256,12 млн дол.