Касьянов: "кремлівський список" почав діяти – іноземні банки просять його фігурантів закрити рахунки

Також одного з фігурантів попросили забрати сина зі швейцарської школи на навчання до Росії.

Іноземні банки просять росіян з так званої «кремлівської доповіді» закрити у них свої рахунки, повідомив російський політик Михайло Касьянов.

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Про це лідер «Партії народної свободи» написав на своїй сторінці в Facebook.

«Минуло тільки два робочих дні, але вже НЕсанкційний список починає працювати. Те, що вже знаю: три його фігуранти отримали прохання від поважних зарубіжних банків закрити свої рахунки», – заявив Касьянов.

"Одного навіть попросили забрати сина зі швейцарської школи на навчання до Росії", – додав він.

У коментарях до цього посту екс-депутат Державної Думи РФ, опозиціонер Дмитро Гудков написав: «Так, підтверджую».

Як повідомляв УНІАН, Міністерство фінансів США представило так звану «кремлівську доповідь» - список наближених до президента РФ Володимира Путіна осіб, проти яких можуть бути застосовані санкції. У списку - 210 осіб. Серед них всі члени уряду Росії, співробітники адміністрації Путіна, «інші високопоставлені політичні лідери» і олігархи.

У Мінфіні США роз'яснили, що оприлюднена «кремлівська доповідь» не є санкційних списком.

У той же час міністр фінансів США Стівен Мнучін заявив, що адміністрація президента США Дональда Трампа введе фінансові санкції щодо десятків заможних росіян через два-три місяці, незважаючи на відмову Трампа зробити це у відведений Конгресом термін.