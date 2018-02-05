Повертаємо борги: Україна виплатила МВФ $375 мільйонів

Поточного року наша країна має виплатити за зовнішніми валютними боргами 7,4 млрд дол.

Україна заплатила на користь ключового кредитора Міжнародного валютного фонду черговий платіж за основною сумою кредиту в рамках програми stand-by 2014 року на 375 млн дол.

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Про це УНІАН повідомили в прес-службі Національного банку України.

За інформацією регулятора, завтра, 6 лютого, Україна сплатить на користь МВФ ще 87 млн дол. як відсотки за програмою stand-by 2014 року і за програмою розширеного фінансування EFF, яка реалізується зараз.

Раніше в НБУ заявили, що поточного року Україна має виплатити за зовнішніми валютними боргами 7,4 млрд дол., що, однак, не призведе до скорочення міжнародних резервів за рахунок очікуваних надходжень валюти від МВФ та інших міжнародних партнерів, розміщення єврооблігацій і купівлі валюти на міжбанківському ринку.

Як повідомляв УНІАН, Україна і МВФ із квітня 2014 року реалізовували дворічну програму stand-by обсягом 17 млрд дол., у рамках якої наша країна отримала два кредитних транші обсягом 4,6 млрд дол.

У березні 2015 року МВФ схвалив чотирирічну програму кредитування економіки України EFF на 17,5 млрд дол., у рамках якої наша країна отримала чотири транші на 8,7 млрд дол. Строк програми закінчується в березні 2019 року.

Міжнародні резерви України на 1 січня 2018 року становили 18,808 млрд дол., що на 21% вище показника на 1 січня 2017 року.

Національний банк прогнозує зростання міжнародних резервів України на кінець 2018 року до 20,5 млрд дол.