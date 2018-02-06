Курс біткойна впав нижче 7 тисяч доларів

До 22:00 за київським часом вартість криптовалюти знизилася до денного мінімуму - 6 587 доларів.

Курс біткойна у понеділок, 5 лютого, опустився нижче 7 тисяч доларів.

Про це свідчать дані сервісу CoinDesk, що відслідковує вартість криптовалюти на різних біржах.

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Вранці 5 лютого курс біткойна перевищував вісім тисяч доларів.

До 22:00 за київським часом (20:00 UTC) вартість криптовалюти знизилася до денного мінімуму - 6 587 доларів.

До півночі курс знову трохи виріс; станом на 00:49 за київським часом він становив 6 902 долара.

Раніше УНІАН повідомляв, що Bank of America і JPMorgan Chase почали відхиляти платежі за криптовалюту, що здійснюються за допомогою кредитних карт. В банках стурбовані тим, що клієнти купують більше кріптовалюти, ніж можуть собі дозволити.