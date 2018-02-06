Скільки сьогодні коштує валюта: Нацбанк зміцнив офіційну гривню

Офіційний курс НБУ на 6 лютого: 100 USD – 2774.2448 грн; 100 EUR – 3451.1605 грн; 10 RUR – 4.8991 грн.

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 6 лютого встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:

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100 USD США – 2774.2448 (5 лютого – 2788.7139)

100 EUR – 3451.1605 (5 лютого – 3483.6614)

10 RUR – 4.8991 (5 лютого – 4.9762)

Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 5 лютого, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 27,70/27,73 грн/дол.

Котирування гривні до євро знаходилися на рівні 34,37/34,39 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4934/0,4943 грн/рубль.