Фонд гарантування продовжив ліквідацію двох банків

В управлінні Фонду знаходяться активи понад 90 банків на 450 млрд грн за балансовою вартістю.

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб продовжив терміни ліквідації банків «БГ Банк» і «Камбіо».

Як повідомляється на сайті Фонду, ліквідація банків продовжується на 1 рік - до 26 лютого 2019 року в «БГ Банку» і до 1 березня 2019 року – в банку «Камбіо».

Довідка УНІАН. В управлінні Фонду гарантування вкладів фізосіб знаходяться активи понад 90 банків на 450 млрд грн за балансовою вартістю, однак їх оціночна вартість становить всього 100 млрд грн через низьку якість активів, представлених переважно проблемними кредитами.