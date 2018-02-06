Криптопад триває: курс біткойна опускався нижче $6 тисяч
10:10, 06 лютого 2018Фінанси
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Пізніше вартість криптовалюти трохи зросла.
Ілюстрація REUTERS
Вартість біткойна під час торгів у вівторок опустилася нижче $6 тисяч.
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Згідно з даними Coindesk, станом на 7.12 за київським часом, вартість криптовалюти становила $5 995 за одиницю.
До 7.41 вартість біткойна збільшилася до $6 601, однак згодом ціна криптовалюти знову перейшла до зниження.
Станом на 8.25, вартість біткойна знизилася до $6 170 за одиницю.
Раніше УНІАН повідомляв, що Bank of America і JPMorgan Chase почали відхиляти платежі за криптовалюту, що здійснюються за допомогою кредитних карт. У банках стурбовані тим, що клієнти купують більше криптовалюти, ніж можуть собі дозволити.
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