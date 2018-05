Банки Європи посилили контроль за рахунками росіян

Через це кошти тисяч заможних росіян можуть опинитися заблокованими.

Європейські банки в ході підготовки до обміну податковою інформацією за стандартами ОЕСР стали детально перевіряти рахунки нерезидентів та запитувати додаткові документи, надавати які у клієнта не було необхідності під час відкриття рахунку.

Про це повідомляє РБК з посиланням на декількох зарубіжних банкірів і юристів.

У ряді випадків проведення перевірок призводить до обмеження права клієнта розпоряджатися грошовими коштами. За словами джерела в швейцарському банку з топ-5, тисячі росіян можуть опинитися під загрозою блокування своїх зарубіжних рахунків «через створення видимості зміни податкового резидентства».

Глобальний обмін фінансовою інформацією в рамках єдиного стандарту автоматичного обміну податковою інформацією (Common Reporting Standard for Automatic Exchange of Financial Account Information) ОЕСР проходить у два етапи залежно від юрисдикції. Перший (для країн, які брали безпосередню участь у розробці угоди і стандартів, таких більше 100) завершився 30 вересня 2017 року.

Другий етап, куди потрапила і Росія, завершиться 30 вересня 2018 року. Обмін передбачає, що фінансові інститути надають інформацію про фінансові рахунки нерезидентів податковому органу своєї країни, а той передає дані податківцям держав, що приєдналися.

У зв'язку з запуском міжнародного обміну інформацією для боротьби з транскордонними схемами ухилення від податків європейські банки стали оновлювати відомості про клієнтів, щоб уникнути репутаційних ризиків, каже керівник практики «Міжнародне право і податки» компанії «Лемчик, Крупський і партнери» Яна Семеняка.

За її словами, великі банки давно знаходяться під пильною увагою контролюючих органів, оскільки там тримають кошти в тому числі фігуранти «кремлівського списку», опублікованого Мінфіном США. Зараз практика посилення вимог до клієнтів поширилася і на дрібні банки, де раніше могли відкрити рахунок нерезиденту за одним паспортом, пояснює Семеняка.

За словами банкірів, є два ключових моменти, на які іноземні банки звертають пильну увагу. Перший — джерело походження коштів. У зв'язку з цим банки вимагають довідки про доходи, щоб переконатися, що зароблені клієнтом кошти можна порівняти з сумами, які зберігаються на рахунку в банку. Якщо клієнт не може надати документальне обґрунтування джерела походження грошових коштів, банки можуть діяти за двома сценаріями: обмежити операції на списання коштів або встановити підвищену комісію за обслуговування рахунку.

Другий визначальний фактор під час перевірки іноземного банку — підтвердження податкового резидентства. Росія до 2018 року почне отримувати інформацію про зарубіжні активи своїх резидентів. Як раніше писав РБК, заможні росіяни в 2017 році масово змінювали податкове резидентство, щоб приховати інформацію про свої банківські рахунки за кордоном від податкових органів.

Проте, за оцінками компанії Smartgen, після того як Росія приєдналася до договору про автоматичний обмін податковою інформацією з багатьма країнами у грудні минулого року (73 держави будуть надавати інформацію про рахунки російських юридичних і фізичних осіб), європейські банки стали з особливою обережністю оцінювати податковий статус своїх клієнтів.