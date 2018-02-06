Час повертати борги: чи зможе Україна виконати боргові зобов’язання перед МВФ

Україна 5-6 лютого провела два платежі на користь Міжнародного валютного фонду на загальну суму 460 мільйонів доларів. Але загалом цього року країна повинна заплатити за державним боргом в іноземній валюті приблизно 7,4 млрд доларів, в тому числі й Міжнародному валютному фонду.

На 2018-2020 роки припадає пік зовнішніх боргових виплат Україною за формулою «20 + 5 мільярдів доларів», де 20 мільярдів доларів — це прямий гарантований державою борг, а 5 мільярдів доларів — це борг державних підприємств. І якщо останні самостійно не зможуть його сплатити, то повертати його доведеться державі із державного бюджету.

Якщо не буде нових валютних вливань у ці роки від МВФ і Євросоюзу (тому що транші ЄС чітко пов’язані з траншами МВФ), то самостійно, силами свого державного бюджету, Україна не зможе обслужити цей борг.

І, якщо не у 2018, то, максимум, у 2019 році Україні доведеться оголосити стан дефолту державного бюджету, тобто визнати його неспроможність обслуговувати боргові зобов’язання.

Протягом найближчих трьох років, Україна є найбільш залежною від співпраці з МВФ, а паралельно з тим — і з ЄС.

Як із ситуації виходити у 2018 році, якщо не буде траншів МВФ і ЄС? В такому випадку Україна повинна буде вийти на ринок зовнішніх запозичень, випускати так звані євробонди та обіцяти по них дуже серйозні відсотки — 11-12% у валюті річних. Але і цих грошей буде недостатньо…

Україна не зможе залучити 7,4 мільярдів доларів на фінансовому ринку, тому що, якщо не буде продовження співпраці з МВФ та ЄС, вона опиниться в категорії країн із надвисоким ризиком. А такій категорії країн залучати фінансові ресурси у значний обсягах — неможливо.

Тому зараз, протягом найближчих трьох років, Україна є найбільш залежною від співпраці з МВФ, а паралельно з тим — і з ЄС.

На початку березня Україна повинна буде здійснити чергову виплату Міжнародному валютному фонду в обсязі 114,3 мільйони доларів. І поки що вона здатна повертати силами державного бюджету такі невеликі обсяги. До того ж, Мінфін час від часу виходить на ринок державних запозичень, тож Україні вдається отримувати достатні суми для невеличких виплат. Але ця ситуація може зберігатися лише у 2018 році. А от у 2019 році, якщо не буде нових валютних вливань (причому серйозних, багатомільярдних) від МВФ, Україна не потягне подальшу виплату боргових зобов’язань...

Андрій Новак, голова Комітету економістів України, кандидат економічних наук