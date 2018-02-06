Україна посіла 39 місце серед 115 країн у рейтингу бюджетної прозорості

Наша країна підвищила свій рейтинг на 18 позицій.

Україна зайняла 39-те місце серед 115 країн світу в міжнародному рейтингу бюджетної прозорості відповідно до критеріїв найбільшої міжнародної мережі дослідників бюджетної прозорості International Budget Partnership.

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Про це повідомив представник ГО «Центр Ейдос», експерт International Budget Partnership в Україні Володимир Тарнай на прес-конференції в УНІАН.

За його словами, Індекс бюджетної прозорості в 2017 році охопив дані 115 країн світу, і це єдиний рейтинг у світі, який оцінює бюджетну прозорість. «Україна цього року змогла зробити крок назустріч фінансовій прозорості, й нам вдалося підвищити свій рейтинг на 14%, що дало зростання на 18 позицій у рейтингу. І станом на сьогодні ми посідаємо 39-е місце в світі з фінансової прозорості», - сказав експерт.

Він зазначив, що показники України можна порівняти з показниками країн Східної Європи, а отримане місце в рейтингу відповідає меті Міністерства фінансів увійти в ТОП-40 з бюджетної прозорості.

За словами експерта, для подальшого поліпшення своїх позицій в рейтингу нашій країні доцільно розробити і впровадити процедуру коригування бюджету, забезпечити проведення незалежного аудиту Рахункової палати, а також впровадити механізми обговорення з громадськістю та виконавчою владою в процесі планування та виконання державного бюджету.

У свою чергу, перший заступник міністра фінансів України Оксана Маркарова відзначила, що високий рівень бюджетної прозорості дозволяє мінімізувати зловживання і корупцію в цій сфері.

«Впродовж трьох останніх років нам вдалося досягти багато чого: ми повернулися до повної процедури розгляду бюджету, і вже другий рік бюджет подається не тільки своєчасно, а й з усіма супутніми документами і аналітикою», - сказала вона.

За словами Маркарової, також істотне підвищення бюджетної прозорості стало можливим завдяки створенню порталу використання бюджетних коштів.

«Сьогодні після двох років роботи порталу ми можемо впевнено сказати, що це найбільша база публічних фінансів в Україні. Вона працює 24/7. Понад 20 тисяч користувачів користуються порталом щодня. Його використання безкоштовне і завжди буде таким. Ця база вже нараховує 74,5 млн транзакцій», - сказала вона, зазначивши, що в даний час на порталі зареєстровано 93% розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, якщо судити за обсягами платежів, а також 99,3% державних підприємств, при цьому якість даних перевіряється за допомогою зіставлення з даними Держказначейства і періодичних перевірок.

Маркарова також зазначила, що створення порталу публічних фінансів, що представляє собою базу бюджетних витрат, було тільки першим кроком, і тепер наступною фазою стане відкритий бюджет із даними про бюджетні доходи, фінансування і запозичення.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство фінансів відкрило єдиний веб-портал про використання публічних фінансів E-Data 15 вересня 2015 року в рамках плану заходів щодо виконання рекомендацій Європейського Союзу для лібералізації візового режиму України з ЄС.

З 15 вересня 2017 року Міністерство фінансів перевело портал Е-Data в режим промислової експлуатації після його дворічної експлуатації в тестовому режимі.