Гривня значно зміцнилася

Котирування гривні на міжбанку до середини торгів встановилися на рівні 27,45/27,48 грн/дол. Порівняно з відкриттям торгів гривня зміцнилася до долара на 25 копійок.

У вівторок, 6 лютого, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до середини торгів встановилися на рівні 27,45/27,48 грн/дол.

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Як повідомив УНІАН дилер комерційного банку, порівняно з відкриттям торгів гривня зміцнилася до долара на 25 копійок.

Котирування гривні щодо євро перебувають на рівні 34,15/34,20 грн/євро, щодо російського рубля - на рівні 0,4902/0,4912 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 12:00 встановився на рівні 27,4977 грн/дол., учасники ринку на цей час уклали 268 угод на суму 141,18 млн дол.

Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 5 лютого, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 27,70/27,73 грн/дол.

Котирування гривні до євро знаходилися на рівні 34,37/34,39 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4934/0,4943 грн/рубль.