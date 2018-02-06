Зимовий криптопад: чому дешевшає біткойн

За останню добу найвідоміша цифрова валюта знизилася в ціні на три тисячі доларів. З грудня вона подешевшала більше ніж утричі.

Вартість цифрової валюти біткойн зранку у вівторок, 6 лютого, впала до 5995,58 доларів США. Таким чином найвідоміша криптовалюта за добу втратила в ціні близько трьох тисяч доларів - понад 20 відсотків, про це свідчать дані інтернет-ресурсу Coin Desk.

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Разом з падінням курсу біткойна продовжують також дешевшати й інші криптовалюти, зокрема Ethereum, Litecoin та Ripple. Згідно з даними Bloomberg, американські регулятори планують звернутися до Конгресу з пропозицією взяти під контроль платформи для торгівлі криптовалютами, передає «Німецька хвиля».

З грудня 2017 року, коли біткойн перебував на піку своєї вартості та оцінювався у майже 20 тисяч доларів, цифрова валюта безперервно падає у ціні. Серед причин, через які це відбувається, аналітики називають повідомлення з Китаю щодо обмежень для біткойнів у країні, заборону на використання кредитних карток для купівлі біткойнів британськими та американськими банками і загальні умови, які запроваджують уряди країн з метою регулювання ринку криптовалют.

Про небезпеку інвестицій у біткойни заявив у понеділок у стінах Європарламенту і голова Європейського центрального банку (ЄЦБ) Маріо Драгі. За його словами, криптовалюта є спекулятивним активом, купівля якої супроводжується великими ризиками. Наразі в ЄЦБ працюють на аналізом пов'язаних з біткойном ризиків, підкреслив він.

Нинішнє різке падіння курсу біткойна є не першим за дев'ятирічну історію його існування. У 2011-му році він обвалився у вартості майже на сто відсотків протягом п'яти місяців, а з листопада 2014-го по січень 2015-го року курс криптовалюти обвалився на понад 50 відсотків.