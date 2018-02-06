Ухвалення законопроекту про ТОВ покращить бізнес-клімат і сприятиме залученню іноземних інвестицій - нардеп

Нардеп Андрій Іванчук вважає, що цей законопроект дозволить здійснити прорив у відносинах з малим і середнім бізнесом.

Ухвалення законопроекту про товариства з додатковою та обмеженою відповідальністю (№4666) дозволить здійснити прорив у відносинах з малим і середнім бізнесом.

Про це заявив голова Комітету з питань економічної політики, заступник керівника фракції "Народний фронт" Андрій Іванчук, презентуючи законопроект.

Як відомо, ще у травні минулого року парламент відправив даний законопроект на повторне друге читання, фактично загальмувавши реформу корпоративного управління в товариствах з обмеженою відповідальністю на невизначений термін. Відтак, на сьогодні законодавство щодо цієї форми товариств регулюється законом про господарські товариства, Цивільним та Господарським кодексами.

За словами Іванчука, саме тому Комітет з питань економічної політики проробив величезну роботу, щоб бізнес отримав якісне європейське законодавство.

"До законопроекту надійшло 503 поправки, 360 з яких враховано. Я дуже дякую всім авторам законодавчої ініціативи за ту увагу, яку вони приділили законопроекту", - сказав він.

"Під час моєї зустрічі зі всіма фракціями та групами парламенту ми обговорювали уже фінальні лінії, такі контраверсійні речі, і по всіх питаннях досягли згоди. Тому я хотів би заявити під стенограму про те, про що ми домовились - щоб воно було враховано в тілі законопроекту", - додав представник "Народного фронту".

"У зв’язку з тим, що я є автором законопроекту, було би некоректно, якби я не подякував усім, хто долучився до написання даного законопроекту. Я хотів би особливо подякувати Валентині Іванівні Данішевській, яка зараз є Головою Верховного Суду, а на час написання законопроекту була керівником центру комерційного права, офісу Національної інвестиційної ради, Національній комісії з цінних паперів, МЕРТу, Мін`юсту, ЄБРР, всім топовим юридичним компаніям в Україні та усім народним депутатам, які зробили значну роботу, аби цей законопроект народився. Комітет просить підтримати в другому читанні та в цілому", - резюмував Іванчук.

Ухвалення законопроекту дозволить значно покращити бізнес-клімат, сприятиме залученню прямих іноземних інвестицій та закладе передумови для створення нових та розвитку існуючих підприємств. Також усі учасники будуть забезпечені ефективними механізмами запобігання та вирішення корпоративних конфліктів і зможуть усунути розбалансовані правові конструкції, що існують.