У київських обмінниках подешевшала валюта

Вартість долара в обмінниках Києва знизилася до 27,70 грн, євро - до 34,70 грн. Продати долари можна по 27,40 грн/дол., євро - 34,15 грн/євро.

Вартість долара в київських небанківських обмінних пунктах 6 лютого становить 27,70 грн, євро - 34,70 грн.

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Як передає кореспондент УНІАН, продати долари в обмінниках можна по 27,40 грн/дол., євро - по 34,15 грн/євро.

Вартість долара в київських небанківських обмінних пунктах у понеділок, 5 лютого, становила 28,00 грн, євро - 34,90 грн.

Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 6 лютого, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до середини торгів встановилися на рівні 27,45/27,48 грн/дол. Порівняно з відкриттям торгів гривня зміцнилася до долара на 25 копійок.

Котирування гривні до євро знаходилися на рівні 34,15/34,20 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4902/0,4912 грн/рубль.