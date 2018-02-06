"Як складеться на ринку": Нацбанк відмовився прогнозувати курс гривні

Яків Смолій додав, що НБУ очікує зниження інфляції в 2019 році.

Національний банк України не дає прогнози щодо курсу гривні, повідомляє телеканал "112 Україна" з посиланням на заяву заступника глави НБУ Якова Смолія.

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"Ми не даємо прогнозу за курсом. Як складеться на ринку - таким і буде курс", - сказав він, відповідаючи на питання журналістів.

Крім того, Смолій розповів, що НБУ очікує зниження інфляції в 2019 році.

"Ми у своєму інфляційному звіті і прогнозах наприкінці січня змінили прогноз інфляції, ми очікуємо зниження її до знакового рівня в 2019 році. Те, що стосується курсу валют: ми сьогодні живемо в режимі плаваючого курсоутворення, відзначаємо сезонні фактори. Ви бачили збільшення курсу наприкінці грудня - початку січня, але ці сезонні коливання ми зазначаємо вже третій рік поспіль. І сьогодні ми бачимо, що гривня зміцнилася відносно того, яким курс був на початку року", - додав Смолій.

Як повідомляв УНІАН, раніше Гройсман пояснив, чому у січні поточного року спостерігалося падіння національної валюти. Зокрема, за його словами, це викликано зменшенням експорту та продовженням виплат за кордон. Він упевнений, що з цих причин виникає дисбаланс, з-за якого і падає курс гривні.