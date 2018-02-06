Рада прийняла закон про створення кредитного реєстру НБУ

Створення реєстру є зобов'язанням України перед МВФ та умовою отримання третього траншу макрофінансової допомоги від ЄС.

Верховна Рада прийняла у другому читанні і в цілому законопроект про створення і ведення кредитного реєстру Національного банку України, в якому буде акумулюватися інформація банків про боржників за кредитами з можливістю її надання банкам на безкоштовній основі.

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Як передає кореспондент УНІАН, за відповідне рішення щодо законопроекту "Про внесення змін до деяких законів України щодо створення та ведення кредитного реєстру Національного банку України та вдосконалення процесів управління кредитними ризиками банків" (7114-д) з другої спроби проголосувало 226 депутатів, що становить необхідний мінімум голосів.

Представляючи законопроект, представник парламентського Комітету з питань фінансової політики та банківської діяльності Руслан Демчак зазначив, що проект доопрацьований до повторного другого читання робочою групою і погоджений з усіма інституціями.

За його словами, реєстр буде вестися в електронному вигляді, тобто не потребує додаткових витрат на зберігання інформації, при цьому інформація про кредит буде віддалятися з реєстру протягом 30 днів після його погашення.

"Комітет вирішив рекомендувати Верховній Раді законопроект "Про внесення змін до деяких законів України щодо створення та ведення кредитного реєстру Національного банку України та вдосконалення процесів управління кредитними ризиками банків" (7114-д) прийняти у повторному другому читанні і в цілому, - сказав депутат. - Дати доручення комітетові разом з головним юридичним управлінням апарату Верховної Ради України здійснити техніко-юридичне узгодження тексту документа".

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України 16 листопада 2017 року прийняла за основу законопроект про створення і ведення кредитного реєстру Національного банку, але згодом 7 грудня після трьох невдалих спроб прийняти цей документ у другому читанні відправила його на повторне друге читання.

Створення кредитного реєстру НБУ є зобов'язанням України в рамках меморандуму про співпрацю з Міжнародним валютним фондом і умовою отримання третього траншу макрофінансової допомоги Європейського Союзу, при цьому даний процес не передбачає ліквідацію приватних бюро кредитних історій, що функціонують у країні.

Наприкінці вересня 2017 року Національний банк у рамках підготовки до запуску кредитного реєстру постановою №94 змінив форми статистичної звітності банків про кредитування, зобов'язавши банки подавати звітність за новою формою у тестовому режимі з 1 жовтня.