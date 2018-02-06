Українці в січні продали валюти на $257 мільйонів більше, ніж купили

Продаж готівкової валюти населенням через банки перевищує покупку третій місяць поспіль.

Чистий продаж (перевищення продажу над купівлею) готівкової іноземної валюти населенням України через банківську систему в січні склала 257,2 мільйона доларів.

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Як повідомляється на сайті Національного банку України, продаж готівкової валюти населенням через банки перевищує її купівлю третій місяць поспіль - з листопада 2017 року.

За даними НБУ, банки продали готівкової валюти населенню на 837,3 мільйона доларів, купили – на 580 мільйонів доларів.

Як повідомляв УНІАН, чистий продаж готівкової іноземної валюти населенням України через банківську систему в 2017 році становила 2,139 мільярда доларів.