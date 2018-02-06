Міжнародні резерви України скоротилися до $18,4 мільярда

Зниження резервів у січні обумовлено платежами уряду за держборгом на 565,6 мільйона доларів.

Міжнародні резерви України на 1 лютого 2018 року склали 18,443 мільярда доларів, що на 365 мільйонів доларів, або на 2%, що нижче показника на 1 січня. Про це повідомляється на сайті НБУ з посиланням на попередні дані.

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За інформацією регулятора, зниження резервів у січні обумовлено платежами уряду з обслуговування і погашення валютного державного та гарантованого державою боргу на суму 565,6 мільйона доларів.

Крім того, Нацбанк проводив валютні інтервенції для згладжування надмірних курсових коливань, у результаті яких продав на 15,9 мільйона доларів більше, ніж купив.

Крім цього, як зазначив НБУ, на обсяг резервів вплинули переоцінка фінансових інструментів (зміна ринкової вартості, курсу валют) на суму 205,9 мільйона доларів та інші операції на суму 9,9 мільйона доларів.

Також повідомляється, що станом на 1 лютого обсяг резервів покриває 3,5 місяці майбутнього імпорту та є достатнім для виконання зобов'язань України з поточних операцій уряду і Національного банку.

Як повідомляв УНІАН, міжнародні резерви України на 1 січня 2018 року склали 18,808 мільярда доларів, що на 21% вище показника на 1 січня 2017 року.

Національний банк прогнозує зростання міжнародних резервів України на кінець 2018 року до 20,5 мільярда доларів.