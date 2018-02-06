Нацбанк у січні витратив на підтримку гривні майже $16 мільйонів

За місяць регулятор продав на ринку 266,8 мільйона доларів, купив – 250,9 мільйона доларів.

Національний банк України в січні проводив операції купівлі-продажу валюти для згладжування надмірних коливань на міжбанківському валютному ринку, за підсумками яких продав на 15,9 мільйона доларів більше, ніж купив.

Читайте також"Як складеться на ринку": Нацбанк відмовився прогнозувати курс гривні

Згідно з даними на сайті НБУ, за місяць регулятор продав на ринку 266,8 мільйона доларів, купив – 250,9 мільйона доларів.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк в 2017 році купив на міжбанківському валютному ринку на 1,3 мільярда доларів більше, ніж продав.

Міжнародні резерви України на 1 січня 2018 року становили 18,808 мільярда доларів, що на 21% вище показника на 1 січня 2017 року.