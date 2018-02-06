Валюта дешевшає: гривня зростає на міжбанку та в курсах НБУ

Офіційний курс НБУ на 7 лютого: 100 USD – 2746,0866 гривні; 100 EUR – 3385,6502 гривні; 10 RUR – 4,7992 гривні.

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 7 лютого встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2746,0866 (6 лютого – 2774,2448)

100 EUR – 3385,6502 (6 лютого – 3451,1605)

10 RUR – 4,7992 (6 лютого – 4,8991)

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Як повідомляв УНІАН, 6 лютого котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 27,39/27,42 гривні/долар.

Поточні котирування гривні до долара вище на 31 копійку порівняно з рівнем відкриття сьогоднішніх торгів.

Котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 33,7883/33,8225 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,4934/0,4943 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 27,4609 гривні/долар, учасники ринку до цього часу уклали 768 угод на суму 564,04 мільйона доларів.