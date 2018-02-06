Платники податків Києва перерахували до бюджету понад 6 мільярдів

До бюджету столиці у січні надійшло 4,426 мільярда гривень.

Платники податків Києва перерахували в січні до зведеного бюджету 6,17 мільярда гривень, що на 1,674 мільярда гривень більше, ніж за січень 2017 року.

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Про це повідомила прес-служба регіонального управління Державної фіскальної служби в Києві.

Згідно з повідомленням, із цих коштів до бюджету столиці надійшло 4,426 мільярда гривень.

За даними ДФС, в січні 2017 року порівняно з січнем минулого року на 863 мільйони гривень зросли надходження з податку на додану вартість, на 342 мільйони гривень зріс рівень сплати податку на доходи фізичних осіб, на 56 мільйонів гривень зросли надходження зі сплати військового збору.

Як повідомляв УНІАН, надходження до зведеного бюджету України в січні 2018 року становили 65,8 мільярда гривень, що на 9,3 мільярда гривень, або на 14,3% вище показника за січень 2017 року.