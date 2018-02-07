Валюта в Україні значно подешевшала

Вартість долара в обмінниках Києва знизилася до 27,55 грн, євро - до 34,30 грн. Продати долари можна по 27,15 грн/дол., євро - 33,70 грн/євро.

Вартість долара в київських небанківських обмінних пунктах 7 лютого становить 27,55 грн, євро - 34,30 грн.

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Як передає кореспондент УНІАН, продати долари в обмінниках можна по 27,15 грн/дол., євро - по 33,70 грн/євро.

Вартість долара в київських небанківських обмінних пунктах у вівторок, 6 лютого, становила 27,70 грн, євро - 34,70 грн.

Довідка УНІАН. Українська гривня з 18 грудня минулого року практично щодня оновлювала мінімальну річну позначку, наближаючись до історичного мінімуму в 30 грн/дол., який був зафіксований в лютому 2015 року.

Девальваційний тиск на гривню на валютному ринку в другій половині січня ослаб, і станом на кінець місяця обмінний курс гривні до долара повною мірою відіграв втрачені з початку року позиції.

За 2017 рік девальвація гривні до долара становила 88 копійок, або 3,2%.